Наглядная агитация

Международный военно-технический форум «Армия-2019» стал самой масштабной военной выставкой, которая когда-либо проводилась на территории России.

Судите сами: четыре павильона, выставочная площадка, на которой выставлены все новинки военной техники, промышленный кластер, полигон Алабино, стрелковый полигон, аэродром Кубинка со статической экспозицией и программой показа полетов авиационной техники, более 1200 участников из России и зарубежных стран, более 26 000 экспонатов, деловая и развлекательная программы, круглые столы и семинары...

Все это жило в одном ритме, давая возможность искушенному специалисту или любознательному посетителю получить полную информацию по всем вопросам, связанным с Вооруженными силами России и ее Оборонно-промышленным комплексом.

Интересные экспонаты были выставлены сразу у входа в Конгрессно-выставочный центр «Патриот». У первого павильона — техника холдинга «Вертолеты России».

Посетители смогли увидеть новейший Ми-28НМ и новый Ми-38Т, который был создан для замены известного Ми-8. Далее представлялась техника противовоздушной обороны от концерна «Алмаз-Антей», где были представлены известные комплексы С-300, С-400 и новинки — зенитный ракетный комплекс «Витязь», зенитные ракетные комплексы «Викинг» и «Тор-М2ДТ» в новом «камуфляже».

Международный военно-технический форум «Армия-2018» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Фото: Антон Кардашов / АГН "Москва"

Следующая экспозиция «Военно-промышленной компании» — бронеавтомобили и бронированные транспортно-боевые машины, среди которых выставлялась новая бронемашина семейства «Тигр», созданная с учетом боевых действий в Сирии. Боевая машина получила улучшенные противоминную защиту и баллистическую стойкость, новый двигатель и новые возможности в безопасной доставке военных подразделений и их огневой поддержки.

Было что посмотреть и на аэродроме Кубинка. Экспозиция включала в свой состав всю авиатехнику, которая стоит на вооружении наших Воздушно-космических сил — от учебного самолета до стратегического бомбардировщика Ту-160М.

Там же стояли самолеты Су-24 и Су-25СМ3, которые воевали в Сирии. Летное мастерство москвичам и гостям столицы показали наши знаменитые группы высшего пилотажа: «Стрижи», «Русские Витязи» и «Беркуты».

Выставка «Армия-2019» стала свидетельством роста боевой мощи Вооруженных сил России, «наглядной агитацией» факта, почему нашу армию и наш военный флот стали признавать сильнейшими в мире.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»