Канада заявила о продолжении политики санкций в отношении РФ
• 00:29 • 3 июля 2019
Поделиться:
0
doc761v6gjsriu1k74cqo46
Трюдо подчеркнул, что Канада собирается действовать параллельно с «международными друзьями и партнерами»
Фото: Скриншот с видео TouTube (Телеканал ICTV)
Власти Канады намерены в дальнейшем продолжать текущую политику санкций в отношении Российской Федерации из-за ситуации на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Ранее он встретился в Торонто с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Трюдо подчеркнул, что Канада собирается действовать параллельно с «международными друзьями и партнерами». По его словам, страна продолжит поддерживать Киев несмотря на позитивные действия России в отношении Украины, передает ТАСС.
В частности, премьер-министр Канады напомнил о факте задержания украинских моряков, арестованных в прошлом году после провокации в Керченском проливе.
Читайте также: Маргарита Симоньян обратилась к Владимиру Зеленскому на украинском языке
01:213 июля 2019
00:553 июля 2019
22:392 июля 2019
22:172 июля 2019
22:082 июля 2019
22:032 июля 2019
21:222 июля 2019
21:192 июля 2019
21:182 июля 2019
21:122 июля 2019
20:122 июля 2019
19:582 июля 2019
19:472 июля 2019
19:342 июля 2019
19:332 июля 2019
18:502 июля 2019
18:502 июля 2019
18:452 июля 2019
18:402 июля 2019
18:312 июля 2019
18:212 июля 2019
18:142 июля 2019
17:452 июля 2019
17:202 июля 2019
16:572 июля 2019
16:432 июля 2019
16:412 июля 2019
15:512 июля 2019
15:412 июля 2019
14:442 июля 2019
14:262 июля 2019
14:202 июля 2019
14:072 июля 2019
14:042 июля 2019
13:492 июля 2019
13:442 июля 2019
13:302 июля 2019
13:252 июля 2019
13:162 июля 2019
13:082 июля 2019
12:592 июля 2019
12:262 июля 2019
12:252 июля 2019
12:192 июля 2019
12:122 июля 2019
11:582 июля 2019
11:472 июля 2019
11:322 июля 2019
11:322 июля 2019
11:142 июля 2019
10:302 июля 2019
09:402 июля 2019
09:292 июля 2019