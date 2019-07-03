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Город

Движение по улице Оранжерейная будет временно перекрыто 3 июля

Илья Зуев
• 01:21 • 3 июля 2019
Полное перекрытие будет действовать на протяжении всей улицы
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Полное перекрытие будет действовать на протяжении всей улицы
Фото: Анна Быкова, "Вечерняя Москва"

Движение по улице Оранжерейная, расположенной на востоке столицы, будет временно перекрыто в среду, 3 июля, в связи с проведением крестного хода. Об этом проинформировали в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

— В связи с проведением крестного хода 3 июля движение по улице Оранжерейная будет перекрыто, — указано в сообщении.

Полное перекрытие будет действовать на протяжении всей улицы. Оно будет действовать с 11:30 до 12:30, передает Агентство городских новостей «Москва».

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