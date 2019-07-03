Виталий Милонов предложил создать государственную туркомпанию
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в стране государственную туристическую компанию. С соответствующей инициативой он обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
— Проверенные и надежные, как казалось, туристические операторы внезапно объявляют о своем банкротстве и неспособности обеспечить взятые на себя обязательства. При этом такие компании, как правило, не в состоянии оперативно вернуть уплаченные деньги, лишая людей заслуженного и честного летнего отдыха, — указано в тексте обращения Виталия Милонова.
По словам парламентария, подобные случаи наносят значительный ущерб не только отечественной экономике и доверию к туристической отрасли, но и здоровью нации.
Виталий Милонов считает, что государственная туристическая компания сможет обеспечить гарантии от внезапного прекращения работы и банкротства. Кроме того, создание подобной компании, работающей за рубежом, позволило бы обеспечить проявление «умной силы» России и оказало бы положительное влияние на имидж страны, передает РИА Новости.
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