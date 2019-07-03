Владимир Зеленский назвал вдохновляющего его политика
Президент Украины Владимир Зеленский назвал политика, который вдохновил его пойти в политику. Им оказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом украинский лидер рассказал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
— Джастин Трюдо — один из тех лидеров, которые вдохновили меня пойти в политику, — написал Владимир Зеленский.
@JustinTrudeau was one of those leaders who inspired me to join politics. pic.twitter.com/DZYwLDgvkv— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 2 июля 2019 г.
Кроме того, он назвал Канаду настоящим другом Украины, показавшим свое положительное отношением путем поддержания санкционной политики в отношении России.
Напомним, что ранее Джастин Трюдо и Владимир Зеленский встретились в Торонто. Премьер-министр Канады заявил о том, что страна намерена продолжить свою политику в отношении России.
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