Новое конструкторское бюро появится в головном институте «Роскосмоса»
• 05:30 • 3 июля 2019
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Бюро будет создано в рамках политики «Роскосмоса» по формированию инженерно-конструкторской элиты
Фото: Сергей Шахиджанян, "Вечерняя Москва"
Экспериментальное Конструкторское бюро имени Бартини будет создано в головном научно-исследовательское институте «Роскосмоса» ЦНИИмаш. Его основу составят молодые специалисты и часть уволившихся инженеров «Ильюшина», передает агентство ТАСС.
Сообщается, что на первом этапе КБ займется созданием многоразовых ракет. Бюро будет создано в рамках политики «Роскосмоса» по формированию инженерно-конструкторской элиты. Ожидается, что в перспективе это обеспечит расширение технологических возможностей.
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