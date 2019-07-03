Полиция задержала в Москве 12 подозреваемых в мошенничестве
Столичные полицейские задержали 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— В настоящее время двое организаторов группы и пять активных ее участников задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, еще пятерым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщила она.
Причиненный ущерб оценивается более чем в 10 миллионов рублей. Согласно имеющимся у МВД данным, подозреваемые с помощью созданных ими сайтов от лица сотрудников многофункционального миграционного центра Москвы занимались обработкой заявок на оформление регистрации на территории РФ от физических и юридических лиц. При этом были использованы поддельные документы о постановке на миграционный учет.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. На данный момент проведено 20 обысков по местам жительства подозреваемых, а также в арендуемом ими офисе, передает ТАСС.
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