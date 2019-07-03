Москвичам посоветовали выбирать для засолки огурцы с черными шипами
• 08:55 • 3 июля 2019
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Соленые огурцы с недоразвитыми водянистыми семенами получаются хрустящими и сочными
Фото: https://pixabay.com
Заместитель начальника управления государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Валентина Семенова посоветовала горожанам использовать для засолки огурцы с черными шипами.
По мнению специалиста, в данные виды огурцов хорошо проникает соль. Плоды должны быть чистыми и без повреждений.
Соленые огурцы с недоразвитыми водянистыми семенами получаются хрустящими и сочными, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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