Молодожены смогут быстрее оформить права собственности на недвижимость

В честь Дня семьи, любви и верности центры госуслуг «Мои документы» совместно с Управлением ЗАГС Москвы запускают акцию: все, кто зарегистрировал брак с 8 по 13 июля, могут оформить права собственности на недвижимость в центрах госуслуг в сокращенные сроки.
— После церемонии бракосочетания молодожены получат персональное предложение. Чтобы получить услугу, достаточно предъявить информационный лист об акции и копию свидетельства о регистрации брака специалисту в любом центре госуслуг «Мои документы», — рассказали в пресс-службе центров госуслуг.
Воспользоваться персональным предложением можно будет с 9 июля по 8 декабря 2019 года. Сроки предоставления услуги будут сокращены на два дня. Так, поставить объект на кадастровый учет можно будет за пять дней, зарегистрировать права собственности — за неделю. Получить обе услуги одним пакетом — за десять рабочих дней. За получением услуги можно обращаться в любой центр госуслуг «Мои документы».
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