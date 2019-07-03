Два журналиста подали заявление в полицию об угрозах жизни
• 10:05 • 3 июля 2019
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Полиция приняла заявления и проводит проверку
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Двое журналистов обратились в полицию с заявлениями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Журналисты заявили, что в их адрес поступили угрозы расправы, связанные с профессиональной деятельностью. Полиция приняла заявления.
Правоохранительные органы проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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