Исследование российских ученых вошло в американский учебник по криминалистике

Работа нейробиологов и генетиков из Новосибирска по проблеме склонностей к совершению жестоких преступлений в современном обществе была включена в десятое издание классического американского учебника по криминалистике Criminology: Explaining Crime and its Context. Об этом рассказали в пресс-службе Новосибирского госуниверситета.

В соответствующем сообщении уточняется, что исследование на данную тему — это «единственный полностью выполненный в России научный труд за последние два десятка лет». Любопытно, что работа российских ученых цитируется так же часто, как и произведения Чарльза Дарвина, Томаса Куна, Томаса Гоббса и других выдающихся философов.

Один из соавторов статьи, нейробиолог кафедры физиологии НГУ Петр Меньшанов, заявил, что представленная работа опровергает популярную на Западе гипотезу, согласно которой совершение преступлений может быть тесно связано с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.

По словам ученого, генетика не имеет никакого отношения к склонности решаться на правонарушения.

— У таких «хладнокровных» злоумышленников не наблюдается импульсивной агрессии, и растут они у социально благополучных родителей. В то же время у этих преступников хорошо развита «холодная», спланированная агрессивность, наличие которой тесно сопряжено с некоторыми малоактивными формами рецептора дофамина DRD4 у таких лиц, — пояснил Меньшанов. Об этом пишет РИА Новости.

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