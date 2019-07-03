За год более 30 тысяч человек нашли работу в Подмосковье

• 11:49 • 3 июля 2019
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В настоящее время подмосковный банк вакансий включает 49 тысяч позиций
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Более 30 тысяч человек смогли найти работу в этом году на территории Московской области. Об этом сообщила руководитель Минсоцразвития региона Ирина Фаевская.
В настоящее время подмосковный банк вакансий включает 49 тысяч позиций, более 70 процентов предложений — рабочие профессии.
Всего с начала года в центры занятости поступило более 160 тысяч заявлений. Жители Подмосковья обращались за содействием в поиске работы, информацией о положении на рынке труда, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
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