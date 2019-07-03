Моника Беллуччи и ее возлюбленный Николас Лефевр расстались

Еще в прошлом году стало известно, что одна из самых красивых женщин планеты Моника Беллуччи, после разрыва с супругом Венсаном Касселем нашла новую любовь. Имя своего избранника она не спешила называть, но блеск в глазах заметили все поклонники актрисы.

— Я уже долгое время встречаюсь с одним мужчиной, и у нас все хорошо. У него совсем другая работа, но из-за нее ему тоже приходится много ездить по миру. Именно поэтому он отлично меня понимает и разделяет мой образ жизни. Я очень счастлива, — заявила тогда Беллуччи.

Спустя месяц имя нового возлюбленного актрисы стало известно. Им оказался 36-летний французский художник Николас Лефевр.

Позднее пара начала появляться на публике, и вскоре весь мир увидел влюбленных. Впервые они вышли в свет вместе в марте. В последний раз фанаты увидели пару месяц назад на гала-вечере в Мадриде.

Недавно стало известно, что Беллуччи и Лефевр расстались. По этому поводу высказалась сама актриса.

— Мы очень подходили друг другу. Он научил меня многому, теперь наш полет продлится на другой высоте. Мы стали друзьями на всю жизнь, — поделилась Беллуччи.

Причину разрыва бывшие возлюбленный не назвали. Вместе с тем, неизвестно и кто стал инициатором неожиданного расставания, сообщает «Вокруг ТВ».

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