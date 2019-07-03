«Слишком много ярких деталей»: Влад Кадони оценил наряд Нонны Гришаевой

Экстрасенс и ведущий шоу «Дом-2» Влад Кадони выступил с очередной критикой нарядов звезд отечественного шоу-бизнеса.

В частности, эксперт оценил платье актрисы Нонны Гришаевой, которое она надела на открытие фестиваля «Кинотавр-2019». По его мнению, на платье артистки слишком много ярких деталей.

— Еще чуть-чуть и превратится в рыбу-клоуна. Но вывезла внешностью, сохранив легкость, женственность и привлекательность, — считает Кадони.

Также Кадони оценил образ Анны Семенович на церемонии вручения премии Муз-ТВ. С помощью своего необычного наряда — половина строгого брючного костюма, половина вечернего платья — певица спрятала достоинства и открыла недостатки. Таким образом, Семенович надела сразу два неудачных наряда.

Кроме того, досталось наряду актрисы Натальи Рудовой. Модный эксперт посчитал платье, в котором артистка появилась на премьере третьего сезона сериала «Рассказ служанки», коротким. В случае с Рудовой оно выбрано неудачно, так как визуально актриса выглядит выше.

Парные луки — не редкость в шоу-бизнесе. Именно так оделись певец Доминик Джокер и его супруга Екатерина на премию Fashion People Awards 2019. Кадони не оставил без внимания и эту пару.

— Здесь просто два человека одеты в фиолетовый. Просто огромная однотонная масса, которая решила выгулять людей, — приводит слова Кадони «СтарХит».

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