Лариса Лужина заявила, что страдает от дефицита ролей
Актриса Лариса Лужина в разговоре с журналистами пожаловалась на то, что в последнее время она ощущает острое чувство профессиональной невостребованности.
Последняя роль артистки в кино датируется 2014 годом. Лужина по-прежнему активно работает в театре, однако признается, что скучает по большому экрану.
— Хотела бы больше работать, но не приглашают. Сейчас у меня три антрепризных спектакля, с которыми гастролирую, творческие встречи со зрителями, фестивали, — говорит актриса в интервью изданию «Собеседник».
Лужина отмечает, что работа для нее — не только удовольствие от игры, но и способ материально поддержать близких. В частности — сына, который работает звукорежиссером и воспитывает вместе с супругой троих детей.
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