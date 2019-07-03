Актриса Александра Яковлева рассказала об улучшении здоровья

Советская и российская актриса Александра Яковлева пошла на поправку. Об улучшении своего самочувствия артистка поделилась после нескольких лет борьбы с онкологическим заболеванием.

Страшный диагноз Яковлева узнала случайно. После обследований актрисе был назначен курс химиотерапии. Во время лечения был период, когда метастазы пошли в мозг. В этом случае прогноз был неутешительным: по мнению врачей, Яковлевой оставалось всего несколько месяцев.

Тем не менее улучшения начались после ряда процедур.

— В марте меня привезли в больницу, а уже в конце апреля — начале мая я начала ходить, — рассказала Яковлева.

Врачи отмечают, что, несмотря на то, что лечение остановило рост опухоли, рецидив все еще возможен. Однако актриса настроена позитивно: в ближайшем времени она мечтает снять фильм по своему сценарию, сообщает «СтарХит».

Ранее Александра Яковлева впервые за долгое время вышла на сцену театра. Она сыграла главную роль в спектакле «Две женщины и лейтенант».

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