Сергей Безруков опубликовал милое семейное видео
Актер Сергей Безруков на своей официальной странице в социальных сетях поделился с подписчиками милой семейной видеозаписью. На ней видно, что артист вместе с родными приехал в те места, где год назад снимался клип его группы «Крестный папа».
Камера, которой в процессе съемок управляла жена Безрукова, застает актера гуляющим по пляжу с двумя детьми. Знаменитый актер идет, напевая песню «С какой мы планеты?».
— Те же места. И та же песня! Помните? P.S.: Только теперь нас на одного человека больше, — пишет Безруков в Instagram.
Напомним, что актер стал музыкантом и собрал группу после исполнения роли в фильме «Заповедник». В этой картине Безруков воплотил на экране образ, основанный на характере главного героя одноименной автобиографической повести советско-американского писателя Сергея Довлатова.
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