Вдова солиста группы «Шан-Хай»: Хотелось бы, чтобы поклонники и друзья не забывали Валерия
Евгения Лаврентьева, вдова солиста группы «Шан-Хай», в интервью Nation News рассказала, что была неприятно удивлена тому, что многие коллеги и поклонники певца не пришли ни на его похороны, ни на установку памятника.
Она рассказала, что на прощании было около 10 человек. Многие объяснили, что хотели бы запомнить Валерия живым.
— Очень многие прислали деньги, была собрана очень хорошая сумма. Но знаете, деньги деньгами, а отношение людское превыше всего, — отметила Евгения.
Она выразила надежду на то, что поклонники не забудут творчество группы и будут продолжать слушать песни Долженко.
Всего группа «Шан-Хай» выпустила 25 альбомов. В последние годы группа много гастролировала и по России, и за рубежом.
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