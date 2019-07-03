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Общество

Вдова солиста группы «Шан-Хай»: Хотелось бы, чтобы поклонники и друзья не забывали Валерия

Ирина Игнатенко
• 13:17 • 3 июля 2019
Валерий Долженко скончался полтора года назад 
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Валерий Долженко скончался полтора года назад 
Фото: Скриншот с видео

Евгения Лаврентьева, вдова солиста группы «Шан-Хай», в интервью Nation News рассказала, что была неприятно удивлена тому, что многие коллеги и поклонники певца не пришли ни на его похороны, ни на установку памятника. 

Она рассказала, что на прощании было около 10 человек. Многие объяснили, что хотели бы запомнить Валерия живым. 

— Очень многие прислали деньги, была собрана очень хорошая сумма. Но знаете, деньги деньгами, а отношение людское превыше всего, — отметила Евгения. 

Она выразила надежду на то, что поклонники не забудут творчество группы и будут продолжать слушать песни Долженко. 

Всего группа «Шан-Хай» выпустила 25 альбомов. В последние годы группа много гастролировала и по России, и за рубежом. 

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