Роза Сябитова рассказала о волшебном месте, где исполняются желания

Телеведущая и главная сваха России Роза Сябитова на своей официальной странице в социальных сетях рассказала о таинственном месте на территории Испании, где сбываются мечты. Звезда телеэкрана при этом подчеркнула, что не очень верит в мистику.

Однако что-то по-настоящему таинственное в этом испанском местечке под названием Тенерифе заставило Сябитову быть слегка умереннее в своем скепсисе. Она пишет, что на указанном острове действительно есть исполняющее желания место — надо лишь построить «дом» из камней.

— На острове Тенерифе есть одно загадочное место, где духи исполняют ваши желания. Нужно только построить дом из камней. Мое желание исполнилось — у меня есть родовой дом, — пишет Сябитова в Instagram.

Кроме фотографий в Испании она постит на свою страницу снимок в шубе на фоне красивого жилища, окруженного деревьями. Видимо, это строение Сябитова и называет «родовой дом».

По словам телеведущей, она снова собирается в Тенерифе, чтобы поблагодарить «духов» и хорошо отдохнуть.

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