Жила-была заноза

Вначале о пощечине. Приходит ко мне сосед по даче и кротко заявляет: «Ты вор». Сразу вспомнилось библейское изречение: «Все мы не без греха». Потому спокойно спрашиваю вестника моей моральной загрязненности: «Сколько украл-то?» Отвечает: «30 тысяч рублей». Занятная сумма.

Интересно, что появилась она в древних временах и была привязана к Иуде Искариоту, который являлся держателем «общака» в общине Иисуса Христа и по совместительству предателем. Любопытно еще и то, что лично мне ее по жизни предлагали не раз. Как в рублях, так и в валюте. В очередной раз всплыла вот у калитки на мой дачный участок. Прямо наваждение какое-то.

«Витя, — спрашиваю собственника моей печальной сути. — А откуда мною эти деньги изъяты?» Отвечает: «Из бюджета товарищества». «Ты видел ли ведомость или расписку какую за моей подписью при получении этой суммы?» «Кто ж руку-ногу оставит при воровстве?! — ухмыльнулся сосед. — Ты, может, и не брал деньги, но потворствовал их расхищению, будучи председателем ревизионной комиссии». «Так в комиссии, кроме меня, еще два опытнейших и честнейших бухгалтера, — напоминаю своему обидчику. — За все прошедшие ревизии они не обнаружили никакой пропажи в отчетах правления нашего СНТ. Там украсть-то ничего невозможно, потому что коллектив маленький и живет только на взносы». Сосед недовольно засопел. На том и расстались.

В душе у меня на соседа ни тени обиды. Даже интереснее стало жить, когда рядом с тобой человек, мнение которого о тебе известно. Даже хочется ему помощь (как больному) предложить какую-нибудь. Домашние ворчат: тебя оскорбили, в лицо плюнули, а ты утерся и терпишь. Разве это плевок?! Так, виртуальная пощечина от несчастного, заблудившегося в жизни человека. Бывает, друзья мои, такие занозы вонзаются в душу, что никакими клещами не вытащишь!

Тем интересна, что появилась она в древних временах и была привязана к Иуде Искариоту Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Везу однажды воду (опять-таки на даче) для полива грядок. С соседнего участка, на котором только что пробурили скважину (рабочие, бурильщики предложили мне набирать из нее воду, чтобы разрабатывать скважину, увеличивать ее ресурс). Вдруг окликает меня владелица скважины — очень добрая и милая женщина: «Кто это тебе воду без разрешения позволил брать?!» Отвечаю ей, мол, рабочие твои. Она же мне строго: «Они что, хозяева у меня на участке?» В общем, сделала мне замечание. У меня от ее слов пожар в душе вспыхнул. С одной стороны, права женщина — участок ее и вода ее. С другой — ну что ей эта вода, если ее и так надо откачивать сутками. Какая разница, кто это будет делать? В душе (прямо по Есенину) «заметался пожар голубой» расстройства, досады и злости на соседку: подумаешь — фря со своей водой! Но пересилил себя, подошел к ней и извинился. Честно и откровенно. Она тоже повела себя достойно — сказала как отрезала: «Забыто!»

Это она, скорее всего, забыла. У меня же пожар обиды (хоть и сам виноват) продолжал полыхать еще... около года. Вот что значит натура человеческая! Все разложил по полочкам, проанализировал. По всему видно — сам виноват. Но обида не уходила. И не ушла. И все искала в моей душе опору себе, неправедной. Скважина у соседки оказалась неудачной: в моей душе появилась благость (наказание ей за то, что меня обидела). Мелкие неприятности у нее пошли чередой — снова мне хорошело. Но ведь доказал же себе свою неправоту! Мало ли что... Два года прошло с той поры, а заноза эта — как старая пуля у солдата под сердцем. Не болит, не саднит, но чувствуется.

Правильно подмечено: не физическая, а душевная боль тяжелее. Ну, влепят тебе пощечину или даже пинка дадут ниже пояса! Поохаешь и забудешь. А вот плюнут тебе в душу, да еще справедливо — долго саднит.

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