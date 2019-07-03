Анастасия Волочкова рассказала о полученной во время репетиции травме
• 13:37 • 3 июля 2019
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Анастасия Волочкова уделяет много времени репетициям и тренировкам
Фото: Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/volochkova_art/)
Анастасия Волочкова получила травму при подготовке к новому шоу «Балерина в зазеркалье цирка». Балерина разучивает новые эффектные трюки, чтобы удивить публику.
Анастасия Волочкова рассказала, что на вчерашней репетиции у нее заболела стопа, но она не обратила на это внимания.
— Но, приехав домой, я поняла, что очень сильно подвернула стопу в узле. Боль дикая, но она не остановит меня от завтрашних репетиций и подготовки, — сообщила Анастасия поклонникам.
Балерина отметила, что все трюки выполняются на большой высоте, поэтому ей приходится бороться и с собственными страхами, передает «Утро.ру».
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