Как мы рождаем мифы
Далеко ходить не надо: иностранцы уверены, что по улицам российских городов ходят медведи, что наш любимый инструмент — это балалайка, а напиток, разумеется, водка. Конечно, чемпионат мира по футболу, который прошел в нашей стране, открыл для иностранцев совершенно другую Россию. Современную, открытую, а не темную и средневековую. Однако люди так любят навешивать ярлыки, что не надо особых усилий, чтобы повернуть все вспять.
Например, британское издание Daily Mail восхитилось мужественностью уборщицы Московского зоопарка, которая смогла веником отогнать белого медведя, проявившего к ней интерес. Происходящее запечатлели на камеры и выложили в сеть.
После увиденного возникает вопрос: а почему женщина одна оказалась в клетке с хищником? Где система безопасности? Вопросов много, но вот для западных изданий этот случай стал лишним подтверждением того, что русский человек — это символ мужественности, граничащей с безрассудством...
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