Эколог рассказала, какие опасности могут поджидать в собственном доме
Специалист-эколог из Австралии Николь Бийлсма объяснила, что жилье человека напрямую воздействует на его психо-эмоциональное и физическое состояние. Дом может стать для хозяина страшным кошмаром, куда совсем не хочется возвращаться.
К сожалению, не все опасности видны и понятны с первого взгляда. Эколог помогла выяснить, что в собственном жилье может показаться безобидным, а в итоге существенно навредить.
Она рассказала, что часто обделенной вниманием в доме оказывается плесень. Многим кажется, что она безобидна. Плесень часто образуется в ванной комнате, — в месте с повышенной влажностью.
Бийлсма объяснила, что этот «предмет декора» может спровоцировать множество заболеваний, причину которых человеку, обычно, тяжело определить, и он годами живет в мучениях. Недомогание, боли в голове, проблемы с дыханием, — все это может быть вызвано обычной плесенью в доме.
Еще одним «врагом» в доме является пыль. Из-за нее у человека появляется насморк, астма и аллергии.
Помимо этого, необходимо обратиться к специалистам и выяснить, какие материалы использовались при стройке и отделке дома. Существует ряд агрессивных химикатов и тяжелых металлов, которые могут присутствовать в их составе. Они, также, могут отрицательно повлиять на самочувствие и здоровье человека. Об этом сообщает iReactor.
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