Эксперт оценил перспективы сотрудничества между Россией и Африкой
Сотрудничество с Африкой имеет стратегическое значение для России. Такое заявление в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сделал руководитель центра изучения российско-африканских отношений РАН Евгений Корендясов.
3 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что страны Африканского континента могут стать внешнеторговыми партнерами ЕАЭС. Он подчеркнул, что это позволит вывести российско-африканское сотрудничество на более высокий уровень, сообщает ФАН.
Вячеслав Володин также отметил, что экономика Африки развивается быстрыми темпами: среднегодовые темпы прироста ВВП достигают 3,5–5 процентов.
Евгений Корендясов считает, что РФ и Африка могут сотрудничать по нескольким направлениям: в области поставок минерального сырья, марганца, хрома и других материалов.
Эксперт отметил, что Россия за счет африканских стран сможет закрыть потребность в рынках сбыта продукции. Африка тоже выиграет от сотрудничества — улучшит свое экономическое положение за счет расширения торговли, передает rueconomics.ru.
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