Медики объяснили, какие лекарства нельзя пить, находясь на солнце

Медики рассказали, что не все лекарства можно принимать человеку, который находится на отдыхе под прямыми лучами солнца.

Времяпровождение на пляже и даже простая прогулка по городу в солнечный день способны повлиять на действие медикаментов.

Так, врачи настоятельно рекомендуют отказаться от приема мочегонных препаратов при возможности отправиться на пляж. Помимо этого, есть ряд лекарств, которые лучше не пить на жаре: гормональные контрацептивы, обезболивающие препараты и антибиотики.

Дело в том, что все эти медикаменты могут снизить «иммунитет» кожи к солнечному воздействию. В итоге у человека могут появиться пигментные пятна, аллергические реакции и тошнота.

Кроме того, врачи посоветовали избегать приема антидепрессантов и антигистаминных веществ, если вам предстоит долгое пребывание на солнце.

Также медики напомнили о том, что не стоит забывать о защите своей кожи: отправляясь гулять в жару, обязательно берите с собой защитный крем с высоким SPF, рассказали «Дни24».

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