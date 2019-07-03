Сенатор выступил против возвращения Россией долга ПАСЕ

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Джабаров считает, что Россия не должна платить Совету Европы долг за 2017 и 2018 годы, но этот вопрос должны решить Минфин РФ и дипломаты, передает rueconomics.ru.

3 июля пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген заявил, что Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, передает РИА Новости. Такова задолженность страны за предыдущие два года.

Ранее РФ внесла 33 миллиона евро — это выплата за текущий год.

Отметим, что «долг» затрагивает 2017 и 2018 годы, когда российская делегация была отстранена от работы организации из-за присоединения Крыма.

— Честно говоря, непонятно, почему мы должны платить за то время, когда мы там не работали, наши вопросы не рассматривались, мы не участвовали в голосовании и избрании, — заявил сенатор Владимир Джабаров в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Он напомнил, что, несмотря на то, что Россия не делала взносы два года, организация не прекратила существование, а значит, смогла пересмотреть расходы и бюджет.

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