Беженцам из Донбасса, попросившим у Путина гражданство, выдали паспорта РФ
Трое членов семьи Люльковичей из Донбасса, обратившихся за помощью к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, получили российское гражданство. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Стоит напомнить причины обращений граждан к российскому лидеру. Семья Люльковичей, в которой девять детей, проживает с 2014 года в Набережных Челнах после переезда из Донбасса ввиду военных действий. В настоящий момент они снимают квартиру. Поскольку они обладают лишь статусом беженцев, семья не может получать все соцгарантии.
В ходе прямой линии глава семьи Владимир Люлькович попросил Владимира Путина помочь получить российское гражданство. Вскоре после официального мероприятия президент Татарстана Рустам Минниханов поручил навестить семью и разработать предложения по решению жилищного вопроса.
Волк отметила, что 3 июля паспорта РФ выдали 24-летней Екатерине, 28-летнему Ричарду и 22-летней Джимми. На данный момент аналогичный вопрос решается в отношении остальных членов семьи. Об этом пишет РИА Новости.
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