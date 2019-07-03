Потерявшая кисти Маргарита Грачева поделилась подробностями жизни после трагедии

Жительница Москвы Маргарита Грачева, девушка, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, пообщалась с журналистами, рассказав о своей жизни после трагедии.

Она сообщила, что ее по-прежнему расстраивает наличие протеза. По словам Маргариты, девушка никак не может принять себя.

Совсем недавно пострадавшая от рук ревнивого супруга на своей официальной странице в социальных сетях опубликовала смелую фотосессию. Маргарита уточняет, что ее целью была не демонстрация откровенных снимков. Девушка хотела показать – человек с протезом может жить такой же жизнью, как и обычные люди.

- От того, что у тебя железяка на руке, на ноге, передвигаешься на инвалидной коляске, не значит, что ты какой-то другой. Да, какие-то ограничения есть, но они небольшие, -заявила Маргарита в разговоре с журналистами «Москва24».

Она отметила, что в настоящее время занимается дайвингом и дописывает книгу. А автобиографическом произведении девушка собирается рассказать о жизни до трагедии, о причинах произошедшего и о протезировании. В написании книги Маргарите помогает мама.

Напомним, что драма в семье Грачевых произошла в подмосковном Серпухове 11 декабря 2018 года. В этот день мужчина вывез свою жену в лес, где отрубил ей кисти рук. После этого ревнивец отвез женщину в больницу и сдался сотрудникам полиции.

В течение десяти часов врачи восстанавливали пострадавшей кисть одной руки. Позже стало известно, что женщина смогла пошевелить пальцами.

Дмитрия Грачева за совершенное преступление приговорили с 14 годам лишения свободы.

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