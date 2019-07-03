Путин рассказал о подготовке масштабных мероприятий к 75-летию Победы
• 14:47 • 3 июля 2019
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Владимир Путин призвал помнить о том, какой ценой была достигнута Победа
Фото: Официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин рассказал, что к 75-летию Победы, которое будет отмечаться в 2020 году, готовится большая программа мероприятий.
— Будет организована масштабная программа торжеств, в которых, надеемся, примут участие высокие представители многих государств, — цитирует Владимира Путина РИА Новости.
Глава государства отметил важность сохранения исторической правды. Также Владимир Путин призвал помнить о том, какой ценой была достигнута Победа.
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