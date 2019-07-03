Префектура ЦАО опровергла информацию об обрушении части здания на Проспекте мира
• 15:00 • 3 июля 2019
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Коммунальные службы проводят мероприятия по обследованию дома
Фото: Пресс-служба Префектуры ЦАО
Пресс-служба префектуры Центрального округа Москвы опровергла информацию об обрушении части здания на проспекте Мира, которое находится в эксплуатации частной управляющей компании.
— Сообщения от некоторых СМИ об обрушении недостоверны. От дома отошли лишь незначительные фрагменты штукатурного слоя , — рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе префектуры ЦАО.
Коммунальные службы района оперативно выставили ограждения и проводят мероприятия по обследованию дома. В результате инцидента пострадавших нет.
Ранее в СМИ сообщали, что крупный кусок лепнины обрушился на проспекте Мира в Москве.
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