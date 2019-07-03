Депутат пообещал ответ кораблям НАТО на провокации в Черном море
Если корабли НАТО, вошедшие в акваторию Черного моря, пойдут на различного рода провокации, Россия даст незамедлительный ответ. Такое заявление в комментарии ФАН сделал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.
Российские военные продолжают наблюдение за иностранными военными кораблями, которые накануне, 2 июля, вошли в акваторию Черного моря. Наблюдение ведется за британским эсминцем «Дункан» и канадским фрегатом «Торонто».
За действиями иностранных военных кораблей следят российские судна «Касимов» и «Пытливый». Также выполняются специальные полеты, чтобы оценить обстановку с воздуха, передает Newinform.
Иностранные военные корабли прибыли в Черное море для участия в маневрах Sea Breeze 2019.
Юрий Швыткин считает, что подобные военные маневры являются очередным примером агрессивной политики в отношении Российской Федерации. Поэтому РФ вынуждена проводить наблюдательные мероприятия и контролировать действия иностранных кораблей.
— И в случае нарушения наших государственных границ или других провокационных действий мы дадим незамедлительный ответ, — подчеркнул он.
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