Гендиректор ФК «Зенит» рассказал о планах на следующий сезон
• 17:10 • 3 июля 2019
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Александр Медведев считает, что «Зенит» может сыграть с любым соперником
Фото: Официальный сайт ФК «Зенит» (https://fc-zenit.ru/)
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев в беседе с МИР 24 рассказал о задачах команды на следующий сезон.
— Задачи у нас очень простые — это победа в следующем чемпионате и достойная игра в Лиге чемпионов, — подчеркнул он.
По его словам, руководство клуба планирует сохранить основной состав игроков и точечно усилить некоторые позиции. Также, по словам Медведева, важно сохранить победный дух, который появился в клубе в прошлом сезоне.
Александр Медведев считает, что «Зенит» может достойно сыграть с любым противником, нужно только найти верное «противоядие».
Источник: mir24.tv
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