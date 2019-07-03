Госинспекции страны исполнилось 83 года
Автоинспекции страны исполнилось 83 года. С 1936 по 1998 год структура называлась Государственной автоинспекцией, а ее сотрудники — «гаишниками».
Организацию переименовали в ГИБДД в 1998-м, но эта аббревиатура оказалась громоздкой и не прижилась. Поэтому в 2002-м органу вернули историческое название «Госавтоинспекция». Сейчас в ходу оба названия, и они идентичны по смыслу.
После переименования ГАИ в ГИБДД функциональность службы и обязанности специалистов не изменились. Традиции празднования «дня гаишника» строги и исполнены торжественности. Выходным этот день не является, от службы сотрудники не освобождаются, но те, кому посчастливилось работать в профессиональный праздник, надевают парадную форму. Проводят линейки, торжественные построения, смотры спецтехники.
Центральные каналы готовят к этой дате концерты. Особо отличившиеся на службе сотрудники получат сегодня награды, премии, а кто-то — новое звание, которое традиция требует обязательно «обмыть»: поднять тост, опустив в бокал новые звезды.
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