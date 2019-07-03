Сергей Кириенко назвал причины, мешающие росту производительности труда

Реализации проектов по повышению производительности труда мешает боязнь работников понижения зарплаты и увольнения. Такое мнение озвучил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко на пленарной сессии всероссийского форума «Производительность 360» в среду, 3 июля.

По его словам, система повышения производительности труда связана с изменением сознания людей и их отношения.

— Пока люди будут бояться, что повышение производительности труда приведет к сокращениям или к уменьшению оплаты за работу, ничего не будет, — сказал Кириенко.

Представитель Кремля отметил, что большая часть предложений по повышению производительности труда — до 70 процентов — должна исходить от самих сотрудников. Но «заражение идеей» должно осуществляться самим руководителем при его личной заинтересованности, «только сверху вниз».

Сергей Кириенко подчеркнул, что успех проектов в области повышения производительности труда зависит от веры сотрудников в их эффективность.

— Когда люди начинают чувствовать положительные изменения, у них начинают гореть глаза, они сами начинают находить новые инструменты повышения эффективности работы, — добавил он.

Второй федеральный форум «Производительность 360» проходит в Нижнем Новгороде 2–3 июля. Об этом сообщает ТАСС.

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