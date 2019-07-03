Вести за ручку в институт было уже неловко и мне, и ей — дети теперь самостоятельные, не чета нам. Дочь выбрала факультет прикладной математики и информатики, навсегда оставив меня позади с таблицей умножения, которую в третьем классе я до конца так и не выучил.

Поэтому дальше мне оставалось с изумлением взирать на все эти численные методы и математические моделирования. Но я же отец! Я держал марку. То есть не подавал виду. Вернее, весь мой вид говорил, что я не только с теоремой Вейерштрасса об ограниченной сверху возрастающей последовательности знаком, но и готов записать в системе СИ уравнение Пуассона — Больцмана.

История подходит к завершению: в пятницу дочери вручат диплом, а я все свое былое изумление конвертирую в законную отцовскую гордость за нее.

Но есть кое-что... Почему эта «постоянная Больцмана» теперь не дает мне покоя и сводит с ума?..

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