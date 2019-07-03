В ожидании свободы

Когда мои подросшие сыновья заявили, что проводить лето на даче они категорически отказываются, я, признаться, испытала целую гамму чувств.

С одной стороны, как так?! Неблагодарные! Неделями, в любую погоду, с их малолетства, из года в год я честно выполняла материнский долг, буквально отсиживая срок в не слишком комфортных условиях подмосковной фазенды. А все потому, что «детям нужен свежий воздух!». И вот — здрасьте! Им, оказывается, там тоже было скучно и уныло.

С другой стороны, открылись перспективы отправить детей сначала в лагерь, а потом, дождавшись долгожданного отпуска, поехать с ними в теплые страны. Там мы тоже, надо сказать, не загорали, стараясь максимально развлечь и оздоровить детей. Но — очередной временной виток...

И вот старший уже обзавелся своей семьей, а младший фыркнул на наш отпуск, сообщив, что собирается с друзьями покорять какие-то там горные вершины.

Муж расстроился ужасно. Минут на пять. Пока не понял, что за последние двадцать лет у нас впервые открылась солнечная перспектива провести отпуск вдвоем. Безо всяких «покатайте на банане» и «купи мороженое». В нетерпеливом предвкушении свободы и независимости мы тут же запланировали множество самых разных маршрутов, стран и мест, где давно хотели побывать. Напомню — вдвоем.

Тем временем старший сын, пошутив про наше активное долголетие, вывез жену с двухлетним сыном на море. Уезжали, понятное дело, в твердой уверенности, что отлично проведут время и хорошенько отдохнут.

Молодые родители осчастливили известием, что на будущий год они поедут отдыхать исключительно с нами Фото: https://pixabay.com

Нет, все у них хорошо. Ну не смогли они уговорить ребенка зайти в море, поэтому и сами две недели довольствовались мелководьем бассейна в отеле. На экскурсию ни на одну не попали, малыша-то оставить не с кем было...

Вечерами звонили нам из номера и с чуть истеричными нотками, полными «оптимизма», рассказывали, «как здорово, что здесь, на чужбине, можно посмотреть российское «Поле чудес» — всю жизнь мечтали!». Зато внук надышался морским воздухом. Их родительская задача была ведь в этом.

Подвох почувствовала, когда невестка вдруг стала отправлять мне фото разных кремов с вопросами, какой из них мне привезти... «Или хотите — все?!» Я-то, сами понимаете, сразу купилась. А вот сыну было сложнее: ни дарбука (это такой большой барабан), ни соленые лимоны в качестве экзотического угощения мужа моего не соблазнили.

Причина аттракциона неслыханной щедрости оказалась предсказуемой: испытав на себе прелести отпуска с маленьким ребенком, вернувшись, молодые родители осчастливили известием, что на будущий год они поедут отдыхать исключительно с нами. То есть они — отдыхать, а мы — сидеть с внуком. Но этот отпуск на двоих — наш! Первый и, боюсь, на ближайшие годы последний. Не забыть бы покататься на банане и купить мужу мороженое.

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