Ученые разработали очки, которые помогут людям со «старческой близорукостью»
Ученые из Стэнфордского университета создали прототип умных очков с автофокусом. Они помогут миллиарду людей со всей планеты справиться с пресбиопией — «старческой близорукостью».
Линзы этих очков наполнены жидкостью и спроектированы по подобию настоящего хрусталика глаза. Когда это нужно, они могут менять форму — утолщаться либо становиться тоньше.
Также в очках есть датчики, которые следят за движением глаз. Прибор определяет объект, на который направлен взор, а также измеряет расстояние до него.
По словам тех, кто принимал участие в испытаниях этих очков, удобство прибора состоит в том, что они идеальны для чтения и выполнения задач, требующих четкого зрения, в отличие от классических аналогов.
Дело в том, что, читая в обычных очках, нужно держать голову ровно, принимая не всегда естественную и удобную позу. Очки с автофокусом позволяют смотреть на объект под любым углом и при этом видеть то, что находится в зоне периферийного зрения, сообщает Planet Today.
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