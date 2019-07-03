Кассир обменника и Поле дураков

Мы все ждем чуда. И иногда оно случается. К кассиру валютного обменника в Елисеевском переулке оно пришло в виде нескольких мужиков, которые принесли 41 миллион рублей, чтобы обменять на доллары. Женщина не долго думала и эти деньги просто стырила, удрав из обменника в окно, выходящее на другую сторону дома. Сейчас ее, понятно, ищут. Но не факт, что найдут. Имея 41 миллион рублей, можно ускакать довольно далеко. Даже за границу.

Эта банальная, в общем-то, история глубже, чем кажется. Она о нас, русских, больше всего в жизни верящих не в Бога, не в Родину, а в халяву. Я напомню: обменники вне банков уже довольно давно запрещены. Но... существуют. Как правило, курс в них более выгодный, чем в кредитных учреждениях. Ну и мошенничество, понятно, процветает. Жулики нередко специально снимают помещение под обменник и тихо-мирно работают в ожидании крупной рыбы. Рано или поздно она приплывает — очередной богатый Буратино поверил в низкий (или необычайно высокий) курс. Дальше — просто. Деньги берут, а сами быстренько исчезают через запасной выход или окно во дворе. Пути отхода выверены, машина ждет.

Обменники вне банков уже довольно давно запрещены. Но... существуют. Как правило, курс в них более выгодный, чем в кредитных учреждениях. Ну и мошенничество, понятно, процветает Фото: https://pixabay.com

Почему же люди, сумевшие заработать миллионы, то есть, казалось бы, опытные и, в хорошем смысле, прожженные, оказываются в дураках? А потому что в глубине души остаются детьми, воспитанными сказками про Иванушку-дурачка, которого печь сама всюду возит. Где-то сидит в нас, согласитесь, ощущение, что чудеса случаются, правда? Ну хотя бы в виде выгодного курса? А еще, подозреваю, немалая часть нашего бизнеса мало чем отличается от жульничества в лже-обменниках. Откровенная спекуляция, липовые работы по госконтрактам, монопольные сговоры — все это позволяет заработать десятки и сотни миллионов буквально из ничего, из воздуха. Но, как показывает практика, если деньги легко приходят, то легко и уходят. И от жуликов, кстати, тоже. Я, в силу профессии, познакомился с десятками историй кассиров, сбежавших с деньгами. Они — как под копирку.

Рестораны, тряпки, дорогие машины, курорты, тюрьма. Не знаю случаев, чтобы ворованное вложили, скажем, в дело, которое приносило бы доход. Нет, всегда прогуляли-прокутили, ничего не осталось. Я убежден: эта история закончится ровно так же. А всем нам, собирающимся в отпуск и меняющим валюту, она пусть послужит предупреждением. Не пытайтесь, друзья, сильно выгадать на курсе, меняя деньги где ни попадя. Могут кинуть. Потому что халява обычно очень дорого стоит. В банк. Только в банк!

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