Сергей Собянин назвал сроки строительства метро рядом с аэропортом Внуково
• 20:07 • 3 июля 2019
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Сергей Собянин напомнил, что в городе продолжаются строительство и открытие новых станций метро
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Станция метро вблизи столичного аэропорта Внуково, возможно, появится в течение трех лет.
Предполагаемыми сроками реализации проекта мэр Москвы Сергей Собянин поделился на телеканале «Москва 24».
— Мы решили продлить Солнцевскую ветку до Внукова, построив еще две станции, выбрали хорошее место, совмещенное с железнодорожной станцией, конечной станцией метрополитена будет, — заявил он.
Мэр столицы добавил, что открытие станции метро около воздушной гавани представляет уникальный проект.
В результате чего москвичи и гости столицы будут обеспечены хорошим городским транспортом.
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