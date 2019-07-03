Электрички задерживаются на Курском направлении МЖД
В расписании электропоездов на одном из направлений Московской железной дороги произошли изменения.
На Курском направлении вечером 3 июля задерживаются электрички.
— Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график, — рассказали представители Центральной пригородной пассажирской компании.
❗На Курском направлении задерживаются поезда по техническим причинам.
Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Приносим извинения за временные неудобства.#up— ЦППК (@centralppk) 3 июля 2019 г.
В ЦППК уточнили, что электрички были задержаны по техническим причинам.
Точная причина изменений в расписании на Курском направлении еще неизвестна, пассажирам принесли извинения за неудобства.
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