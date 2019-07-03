Фонд дикой природы отпраздновал 25-летие

В этом году российскому отделению Всемирного фонда дикой природы исполнилось 25 лет. Четвертьвековой юбилей, как и полагается, отметили на природе — на одном из пляжей Серебряного Бора, одной из особо охраняемых территорий Москвы и любимого места отдыха москвичей нескольких поколений.

— Ровно 25 лет назад Всемирный фонд дикой природы начал официально работать в России. И хотя первые проекты WWF начал осуществлять еще в Советском Союзе в конце 1980-х годов, представительство фонда открылось уже в России — 1 июля 1994 года. За 25 лет фонд осуществил более 1000 полевых природоохранных проектов в 47 регионах России. При участии WWF России было создано более 140 заповедников, национальных парков и других федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий общей площадью 54 млн гектаров — это превосходит площадь Германии, — рассказал директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин. — Сегодня WWF России — это целая команда профессионалов, ученых-биологов, экологов, химиков, кандидатов физико-математических и географических наук.

На благотворительном празднике «Бал на траве» спела Диана Арбенина, которая несколько лет выступает послом WWF России. Певица представила новый проект помощи российским животным, над которым работает фонд.

— Официально нас называют эковолонтеры, но вообще мы просто любим природу, хоть и городские люди, — рассказали гости праздника, студентки Юлия Иванова и Анна Дерябина. — На днях вернулись с Байкала, убирали там мусор.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгения Семутникова, замруководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы:

— Москва активно участвует в проектах Всемирного фонда дикой природы. Это акции по раздельному сбору мусора, по сохранению природы нашего города и, конечно, участие в акции «Час Земли». За 10 лет количество участвующих в этой акции зданий в Москве увеличилось более чем в 100 раз — с 20 до 2200 в этом году.

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