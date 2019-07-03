Преодолевшие онкологию дети помогут сверстникам поверить в себя

В этом году в играх участвуют дети и родители из 20 стран мира и 40 регионов России. В течение трех дней они будут соревноваться в турнирах по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, стрельбе, футболу.

Кроме того, организаторы приготовили для них насыщенную развлекательную программу. Участники посетят Московский планетарий, отправятся в путешествие на теплоходе, встретятся со звездами спорта и кино.

— Дети, которые еще болеют, благодаря этим играм понимают, что все преодолимо, что они не одни, что их много, — рассказала актриса, соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова. — Когда они болеют, им кажется, что это касается только их самих. А когда ребята видят такое количество сверстников со всего мира, конечно же, у них меняется это представление, и они понимают, что все можно преодолеть.

Поддержать участников детских игр можно будет до 6 июля. В Москве Игры победителей проводятся с 2010 года. За девять лет участниками соревнований стали свыше четырех тысяч детей из регионов России и других стран мира.

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