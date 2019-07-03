Электронная система сертификации молока: к чему могут привести нововведения

Главными проблемами грядущего введения ЭВС эксперты считают резкое увеличение нагрузки на «Меркурий», что, в свою очередь, увеличит время на приемку магазинами и распределительными центрами молочной продукции, а также потребует привлекать вдвое больше транспортных средств.

— Дело в том, что система «Меркурий» фактически не работает. Какой-то результат она показывает в мясной отрасли, но и там ее преследуют постоянные сбои, — заявил главный редактор профильного портала The DairyNews Михаил Мищенко. — При изготовлении молочной продукции на каждом предприятии производится очень много различных операций, и каждую необходимо заносить в «Меркурий». А так как она несовершенна, из-за огромного количества информации она просто виснет, тормозя весь процесс производства молочной продукции. Над ней бьются несколько лет, но без толку.

С последствиями недоделанности «Меркурия» столкнутся не только производители и другие игроки рынка, но и непосредственно потребители. Более того, по мнению эксперта, даже заявленная цель — борьба с фальсификатом — выполнена не будет.

— Еще одним последствием введения программы станет повышение себестоимости производства молочной продукции. Однако отпускные цены, как и розничные, скорее всего, повышаться не будут, так как сейчас спрос на молочную продукцию и так не очень большой, — дал прогноз Михаил Мищенко. — Вероятно, все закончится тем, что на отказ использовать «Меркурий» будут закрывать глаза, а возможно даже, что и откажутся от введения совсем.

Однако Россельхознадзор заявил, что причин для роста цен на «молочку» нет.

— Относительно перебоев с поставками продукции и роста цен, о которых в течение нескольких лет заявляют некоторые игроки молочного рынка, сообщаем, что оснований для беспокойства в этом отношении нет, — заверили в пресс-службе ведомства.

Представители Россельхознадзора уточнили, что система и так уже почти год работает в тестовом режиме. С 1 июля 2019 года она просто стала обязательной для всех производителей животноводческой продукции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Даниленко, омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности:

— Все будет зависеть от того, насколько система ЭВС справится с ожидаемой нагрузкой, ведь для той продукции, которую планируется добавить, она будет намного выше существующей. Введение новой системы означает изменение себестоимости. Ретелейры уже успели поработать с системой по другим продуктам и сильно волнуются. А ведь молочная продукция — скоропортящаяся, над этим тоже стоит поразмышлять.

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