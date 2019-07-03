Азия требует тонкого подхода

Пять–семь процентов ежегодно составляет рост экспорта российских товаров в Китай, осуществляемого малым и средним бизнесом. Увеличение этой доли особенно заметно по сравнению с 2016–2017 годами.

В первую очередь речь идет о товарах сельскохозяйственного цикла: мука, продукты питания, шоколадные изделия, различные сладости, в том числе вафли и конфеты с начинкой. Это хорошо покупается, а следовательно, будет прибыльным.

Однако, и этот факт нельзя игнорировать, относительно общего экспорта из России в Китай крупный бизнес продолжает доминировать. И причин тому, почему предпринимателям так сложно выйти на столь специфичный рынок, несколько.

Во-первых, в реальности отечественный малый и средний бизнес не имеет опыта работы с Китаем. Последние опросы показывают, что 90 процентов компаний даже не заказывают мониторинга китайского рынка. На вопрос, а откуда вы берете информацию, предприниматели отвечают, что из личного опыта, переговорного процесса и из материалов прессы. А такой подход является слишком поверхностным и ведет к потерям прибыли.

Во-вторых, Китай — это высококонкурентная и переполненная игроками площадка. Есть такое понятие, как стоимость выхода на рынок: сколько надо вложить, чтобы проникнуть в тот или иной сегмент. Измеряться это может миллионами. Естественно, иностранные компании обычно кредитуются у себя в стране и только потом выходят в Китай. У нашего же бизнеса такой поддержки нет.

Во время подписания соглашения между Китаем и Москвой. Слева направо: сооснователь американской компании Антон Гопка, руководитель компании в Китае Тони Чу Тао, замруководителя зоны экономического сотрудничества, господин Хао Госинь, председатель Совета биофармацевтического кластера ОЭЗ «Техн Фото: Технополис «Москва»

В-третьих, отдачи от китайского рынка стоит ждать только при условии долгосрочного там пребывания. Должна пройти привыкаемость, появиться известность в социальных сетях, сформироваться постоянная аудитория. На это в среднем уходит два года. Для крупной компании это не так страшно, а вот малый и средний бизнес столь долго работать в минус не сможет.

В-четвертых, нужно уметь локализовывать и адаптировать свои товары. И речь идет не только о переводе этикеток на иероглифы. Если мы посмотрим, какие российские марки пользуются популярностью на электронных площадках Китая, то знакомых компаний в этом списке мы почти не увидим. Дело в том, что даже вкусовые предпочтения российской и китайской аудитории совершенно разные. И то, что нравится нам, не обязательно подойдет китайским потребителям.

Китай требует специального обучения специалистов, долгого и глубокого анализа запросов, предпочтений и нравов, детального подхода даже к моральной составляющей вопроса. Игнорирование таких деталей и нежелание малого и среднего бизнеса тратить средства на подготовку к старту своего представительства в Поднебесной чаще всего выливается в масштабный провал и еще большую потерю ресурсов, израсходованных попросту в никуда.

Однако, и это правда, перспектив у российского предпринимательства в Китае достаточно. Спросом пользуются, например, продукты, связанные с косметикой, а также товары для здоровья. Причем все это тоже нужно адаптировать: условно, хорошо зайдут средства по уходу за кожей с эффектом отбеливания. Органически чистые продукты также будут популярны. У Америки успешно получается реализовывать там свою технику. Главное — расширять диапазон и серьезно подходить к этапу планирования и продвижения.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»