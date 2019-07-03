Разрушая стереотипы: чем пугают иностранцев западные массмедиа

По Москве страшно ходить ночью

Салима О’Доннован, редактор американского портала GO TRAVEL

«Москва не входит в рейтинг безопасных городов. Туристы рискуют нарваться на пьяные агрессивные компании и даже опасных преступников. После десяти вечера лучше не покидать отелей».

Москва занимает четвертую позицию в рейтинге самых безопасных городов для женщин по версии Thomson Reuters Foundation, входит в пятерку самых освещенных столиц по данным Департамента ЖКХ и числится в топ-10 городов с лучшими условиями жизни по мнению Resonance.

В российской столице все дорого

Микаэла Санчес, сотрудница информационного портала Института туризма Испании

«Цены на продукты питания, предметы первой необходимости и даже общественный транспорт в Москве очень высокие. Мы стараемся включать максимум расходов в покупаемый тур, чтобы путешественники избежали дополнительных трат. Но даже за сувенирную продукцию в центре города придется немало заплатить».

Москва действительно опережает по уровню цен другие города России. Но вот в сравнении с популярными среди путешественников зарубежными столицами здесь все относительно прилично. Так, за банальный магнит в Барселоне придется отдать минимум 5 евро (почти 360 рублей), тогда как даже на Старом Арбате аналогичный сувенир можно приобрести втрое дешевле. Кстати, ни в один мировой рейтинг дорогих городов для отдыха Москва не входит.

Каждый норовит обмануть

Го Шинцао, представитель отдела по связям с прессой китайской туристической компании CITIC TRAVEL

«Мы предупреждаем туристов не бронировать никаких экскурсий за рамками тура в самой Москве, призываем сохранять все чеки от покупок и просим воздержаться от общения с подозрительными прохожими, предлагающими подписать какие-нибудь бумаги или принять участие в непонятных благотворительных акциях».

Мошенников хватает в любом туристическом городе, глупо с этим спорить. Но все права туристов в столице защищены от и до. С любыми сомнениями путешественник может обратиться к сотрудникам полиции, которые возле достопримечательностей встречаются на каждом шагу. Повсеместно работают информационные службы. А посольства и МИД готовы подключиться в отстаивании прав в случае действительно серьезных происшествий.

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