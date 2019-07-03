Турфирма — залог безопасности

Туристический сезон набирает обороты, москвичи в ожидании теплых морей и дальних стран, а мошенники уже предвкушают наживу.

Но прежде чем рассуждать о гарантиях безопасных и комфортных поездок, давайте сразу разделим всех путешественников на две группы: организованные туристы, оформляющие туры непосредственно у агентства или оператора, и те, кто путешествует самостоятельно. Если турист купил тур, то за все, что входит в его рамки, отвечает оператор. И чем больше пунктов и нюансов включено в пакет услуг, тем ниже вероятность, что вас где-то кто-то обманет. Во всяком случае, за любые ваши проблемы всегда будет кто-то отвечать.

Но все чаще мы видим, что даже организованные путешественники периодически попадают то в аварии, то еще в какие-то передряги. И тут выясняется один интересный момент. Многие в целях экономии не включают в турпакет некоторые экскурсии или услуги, предпочитая оформлять все на месте, в уличных будках или у зазывал на улице. Вот совершенно недавно в Италии в аварию попал автобус с туристами.

А в ходе проверки выяснилось, что там была так называемая сборная солянка, участники которой брали экскурсию самостоятельно. Здесь речи быть не может ни о каком качестве продукта и уж тем более — о безопасности. И предъявлять претензии туроператору бесполезно.

Что касается путешествующих «дикарем», ключевое слово здесь — «самостоятельность» Фото: https://pixabay.com/ru

Если же вдруг что-то происходит в рамках тура, первый человек, к которому нужно обращаться, — сотрудник вашей турфирмы. Не важно, что произошло: украли у вас документы, плохо обслужили в ресторане, есть проблемы в отеле. Если вдруг вы не находите ответа на вопросы у тур оператора или вы его действиями не удовлетворены, можно обратиться в общественные и в государственные структуры. По вопросам эвакуации — в Турпомощь, по вопросам регулирования — в Федеральное агентство по туризму или в Роспотребнадзор. Но в отличие от двух первых организаций Роспотребнадзор будет решать ваши проблемы, только когда вы будете находиться уже непосредственно на территории России.

Что касается путешествующих «дикарем», ключевое слово здесь — «самостоятельность». Все жестко и достаточно однозначно: турист везде отвечает за себя сам. Единственный вариант, и то лишь в совсем уж сложных ситуациях, — обратиться в консульство РФ. Если вы потеряли документы, если вас задержала полиция, если у вас конфликт с кем-то из представителей власти, если возникло недопонимание в общении, связанное с угрозой безопасности жизни и здоровья, — срочно идите в консульство. Во всяком случае, вы там получите правовую поддержку.

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