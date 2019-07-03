Выставка «Сила жизни. Иосиф Самсонадзе» открылась в Государственном музее Востока

Всего в экспозиции будет представлено около 70 работ художника. Картины объединят по содержанию в три тематических зала: «Кредо художника», «Любовь без границ» и «Нити эпоса».

— Работы Иосифа Самсонадзе мы представляем в Москве уже в шестой раз, — рассказала «ВМ» куратор выставки, дочь художника Нино Самсонадзе. — Многие из картин в Государственном музее Востока будут продемонстрированы впервые. Например, иллюстрации к афоризмам Шоты Руставели, прекрасная серия про героя эпоса Амирани. Надеюсь, московской публике выставка придется по душе.

Сюжеты работ Иосифа Самсонадзе порой поднимают важные, остросоциальные вопросы. В картинах экспозиции чувствуется попытка автора осознать происходившие в мире события.

— Есть работы, которые являются предчувствием художника перед теми катаклизмами, которые произойдут, — сказала Нино Самсонадзе. — Например, в работе «Новый апокалипсис» на бегущих людей чтото неведомое падает сверху, и они не знают, что с этим делать. Картина была написана в 1984 году, за пару лет до аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Основная часть работ, представленных на выставке, это наследие, которым распоряжается семья Иосифа Самсонадзе. Их покажут московской публике перед возвращением на родину художника, в Грузию. Увидеть картины в Государственном музее Востока можно до 28 июля.

СПРАВКА

Иосиф Валентинович Самсонадзе родился 20 июня 1934 года в Тбилиси. На протяжении 35 лет работал на студии «Грузия-фильм», в разных качествах при его участии создано более 60 рисованных кинокартин. В качестве режиссера, художника-постановщика и мультипликатора в одном лице создал 12 фильмов. Иосиф Самсонадзе умер 10 июня 1993 года.

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