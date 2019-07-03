Историю дворов расскажут сотрудники музея

За два предыдущих года спикеры «Уличного лектория» успели провести по мероприятию в 24 районах столицы.

— Общая идея лектория, который был задуман два года назад, — выйти за границы здания музея, в город, в разные его районы, в том числе и отдаленные, для проведения некоего эксперимента и переосмысления понятия краеведения, — поделилась руководитель лектория Музея Москвы Мария Сакирко. — Мы попытались сместить фокус внимания от города как от какого-то политического и архитектурного целого к частной памяти, рассказам и нынешней жизни москвичей.

Одна из главных идей проекта — поговорить об истории не только центральных, но и спальных районов, тех, где горожане не часто гуляют и не знают о примечательных местах, которые там есть.

— В дополнение этот проект создан для вовлечения жителей в городскую среду. Многие не знают о существовании Музея Москвы и ни разу у нас не бывали. Выходя к ним в город, мы объясняем, что для нас это важное взаимодействие и новый способ коммуницировать с аудиторией, — отметила Сакирко.

Места, в которых проводят лектории, выбирают историки и краеведы, с которыми регулярно работают представители музея. В третьем сезоне мероприятия пройду на территориях районов: Дорогомилово, Лефортово, Соколиная Гора, Фили-Давыдково, Нижегородский и Щукино.

Сами лекции разделены на две части. Во время основной специалисты во дворах и парках рассказывают об истории местности. Вторая — воспоминания жителей.

— Это очень важная часть, которая дополняет историю про Москву. Чтобы реализовать подобное, мы сотрудничаем с местными культурными институциями. Им мы предлагаем всячески взаимодействовать и подключаться к процессу проекта. Я знаю несколько случаев, когда после завершения лекций некоторые площадки продолжали работу в данном направлении, — отметила Сакирко.

По ее словам, в прошлых сезонах некоторые прохожие и даже люди с балконов, услышав истории лекторов, сами приходили и присоединялись к другим слушателям.

3 июля также презентовали газету, сделанную на основе рассказов горожан. В новом выпуске будет обзор второго сезона лектория. В планах организаторов — дать возможность участникам провести более обширную исследовательскую работу. Результаты будут обсуждаться экспертной комиссией, а часть работ войдет в публикацию по итогам третьего сезона «Уличного лектория».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Ромодин, старший научный сотрудник Музея Москвы:

— Цель мероприятий — рассказать жителям о малоизвестных фактах. Как создавался район, какие были нереализованные проекты, как он мог выглядеть. Москвичи узнают много интересного и получат ответы на те вопросы, которые десятилетиями существовали. Будут развенчаны мифы и легенды, сформированные обществом.

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