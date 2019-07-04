Власти Москвы одобрили проверку влияния 5G на здоровье
Департамент информационных технологий Москвы, а также Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство одобрили исследование о влиянии 5G на здоровье людей.
Согласно протоколу межведомственного совещания, исследование поможет актуализировать нормы в преддверии внедрения в России стандарта связи 5G.
Предполагается, что изучение воздействия 5G на организм людей и животных продлится около года — затем эксперты выведут предельно допустимый уровень электромагнитного излучения и зафиксируют его документально.
Представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков уточнил, что финансировать исследования будут столичные власти, сообщают «Известия».
Ранее Минкомсвязи сообщало, что на территории Москвы могут развернуть пять зон сети 5G к октябрю-ноябрю 2019 года.
Читайте также: Москва вошла в число городов, где первыми появятся зоны эксплуатации 5G