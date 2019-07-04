Каждый третий россиянин признался в нелюбви к поцелуям
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, приуроченное к Всемирному дню поцелуя, который отмечается 4 июля.
В ходе опроса 38 процентов респондентов заявили, что не любят целоваться. 52 процента опрошенных положительно относятся к поцелуям. Девять процентов участников исследования затруднились с ответом.
При этом лишь два процента респондентов признались, что при встрече приветствуют родных и близких поцелуем. Наиболее распространенная форма приветствия — словесная (56 процентов). Затем следуют объятия (55 процентов), рукопожатие (50 процентов), улыбка (41 процент). При ответе на данный вопрос можно было выбрать несколько вариантов.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 2 июля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Результаты опроса приводит РИА Новости.
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